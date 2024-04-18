В Калужской области определят лучшего токаря

В нашем регионе начали принимать заявки на участие в региональном этапе Всероссийского конкурса профмастерства «Лучший по профессии».

В Калуге конкурс пройдет 15 июня на площадке одного из заводов.

За звание лучшего токаря смогут побороться с квалификацией не ниже 4 квалификационного разряда.

Победитель получит 50 тысяч рублей, а также представит нашу область на федеральном этапе состязаний в Пензе. За второе и третье места дадут 35 и 20 тысяч рублей.

Детали можно уточнить в правительстве региона по телефонам (4842) 719-467, 719-418.