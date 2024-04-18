В Калуге отложили сельскохозяйственную ярмарку

В пятницу, 19 апреля, на улице Кропоткина не будут торговать из-за прогнозируемых ливня и сильного ветра, сообщили в городской управе.

По новым данным, ярмарка должна пройти 20-21 апреля.

А проезд по улице Кропоткина вдоль сквера Ленина будет закрыт с 22:00 пятницы до 19:00 воскресенья.