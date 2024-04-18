Юрий Зельников вновь назначен Уполномоченным по правам человека в Калужской области

В четверг, 18 апреля, региональные депутаты проголосовали за его кандидатуру.

Зельников будет занимать эту должность пятый срок подряд.

- Для меня это не работа, а миссия, служение. Постараюсь оправдать оказанное доверие, - прокомментировал сам омбудсмен. - За плечами – хорошее подспорье - 20-летний опыт.