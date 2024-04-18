Жителей Калужской области предупредили о полетах беспилотников

Их можно будет заметить 23 апреля с 10:30 до 17:00 в Износковском районе.

Дроны будут летать над деревнями Чернышока, Поджаровка, Жизненные Волны, Ворсобино, Городенки и Мятлево, предупредил глава администрации района Владимир Леонов.

Он объяснил это проведением авиаразведки по пожароопасной обстановке. Жителей попросили сохранять спокойствие.