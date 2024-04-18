Калужский хлебокомбинат: работать с душой, ценить коллектив и укреплять семьи

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Предприятие, на котором работают с удовольствием, ведёт набор сотрудников.

Любовь к продукции и престиж завода

Калужский хлебокомбинат — ​одно из старейших и знаковых предприятий города. В далёком 1934 году он, объединив 12 городских пекарен, стал производить хлеб для всех калужан.

Десятилетия работы хлебозавод держит высокую планку качества. Жители города, побывавшие в других регионах, говорят, что ещё не пробовали хлеба вкуснее калужского.

Продукция предприятия давно завоевала любовь калужан, а завод получил славу надёжного и престижного работодателя.

Сотрудники, которые здесь работают, уверенно говорят о том, что им хотелось работать именно на Калужском хлебокомбинате, так как это почётно, позволяет получать действительно хороший заработок, а вместе с тем приносит настоящее удовольствие: так приятно ощущать по утрам аромат свежеиспечённого хлеба.

Работать с любовью

На производстве хлеба трудятся особенные люди, ведь тесто надо месить только с добрыми мыслями, проверять качество с любовью, а доставлять изделия в магазины ​с заботой о продукции и покупателях.

Сотрудники Калужского хлебокомбината говорят, что гордятся своим дружным коллективом. Сплочению заводчан способствуют различные мероприятия. Для коллектива регулярно организуют увлекательные поездки, познавательные экскурсии. Так, во время последних выездов работники посетили парк «Зарядье» в Москве, в другой раз все вместе отправились в парк «Патриот».

Мероприятий на заводе тоже немало. В октябре отмечают День памяти иконы Божией Матери «Спорительница хлебов», для заводчан это значимый день. Руководство регулярно чествует сотрудников, которые посвятили предприятию много лет своего труда. В коллективе отмечают и заслуги заводчан, которые достигли больших результатов.

Чувствуется почтительное отношение к сотрудникам руководства, уважение коллектива. Калужанам объявляют благодарности, вручают почётные грамоты, цветы, всё происходит в торжественной обстановке.

Все условия для работы

Помимо согласия и поддержки в коллективе немалую роль играет забота руководства о комфорте каждого сотрудника. На предприятии есть оборудованное всей необходимой техникой новое помещение, где заводчане обедают. На каждую смену работники цеха обеспечиваются чистой спецодеждой.

Финансовый вопрос, конечно, важен для каждого. Калужане уверенно говорят, что зарплата на Калужском хлебокомбинате более чем достойная по региону. Здесь ценят по достоинству труд каждого. Полностью белая зарплата позволяет уверенно смотреть в будущее. Выплаты производятся точно в срок, задержек не бывает. Больничный оплачивается согласно трудовому кодексу, любой заводчанин восстанавливает здоровье, не опасаясь остаться без выплат.

Семейные ценности

Калужский хлебокомбинат заботится и об укреплении семей сотрудников. К примеру, к Новому году предприятие закупает билеты для заводчан и членов их семей на представления в драмтеатр и театр кукол, выдает сладкие новогодние подарки детям. Стабильное крупное предприятие всегда ориентировано на семейные ценности.

Калужский хлебокомбинат готов принять в свой большой коллектив новых сотрудников. Предприятию нужны грузчики, формовщики, водители, ряд других рабочих специальностей.

Работа на предприятии — ​это дружественная атмосфера, сплочённая команда, в которой для хорошего общего результата важен честный труд каждого.

Здоровье начинается с хлеба! Калужский хлебокомбинат.

https://kaluga-hleb.ru/vacancies

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