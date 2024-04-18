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Из Калужской области выслали еще 11 иностранцев

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 18.04.2024 10:13 0 253
Из Калужской области выслали еще 11 иностранцев

Пять нелегальных мигрантов отправились в Узбекистан, четыре – в Таджикистан, по одному – в Армению и Кыргызстан.

Судебные приставы посадили их на самолеты в Москве.

В течение пяти лет нарушителям нельзя въезжать в Россию.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 18.04.2024 10:13 0 253
Тэги: общество приставы
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