Из Калужской области выслали еще 11 иностранцев

Пять нелегальных мигрантов отправились в Узбекистан, четыре – в Таджикистан, по одному – в Армению и Кыргызстан.

Судебные приставы посадили их на самолеты в Москве.

В течение пяти лет нарушителям нельзя въезжать в Россию.