35-й Механический завод: работа с «Газпром», достойная зарплата и забота о сотрудниках

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Заводчане говорят о комфорте и соцподдержке на престижном предприятии

Калужский партнёр «Газпрома»

Научно-­производственное предприятие «35‑й Механический завод» около 20 лет проектирует и серийно выпускает разнообразное оборудование для нефтегазовой отрасли промышленности страны.

Основной заказчик калужан — ПАО «Газпром». Продукция 35‑го Механического завода используется на этапах добычи, транспортировки и подземного хранения газа, нефти и газового конденсата.

Производственные помещения развернулись на площади 40 000 квадратных метров, они оснащены большим парком современного технологического оборудования.

Всё для заводчан

Калужане знают научно-­производственное предприя­тие, это надежный работодатель, здесь сотрудники уверены в завтрашнем дне. Немалую роль в этом играет забота руководства предприятия о комфорте рабочих.

Расположение завода позволяет жителям без проблем добраться из любой части Калуги. Для личного транспорта сотрудников на предприятии есть большая охраняемая парковка.

Кроме того, организована доставка работников заводскими автобусами. Они ходят по утверждённому маршруту согласно расписанию. Ими могут воспользоваться все сотрудники без исключения.

Рабочих на 35‑м Механическом заводе кормят вкусно и разнообразно. На предприя­тии есть просторная светлая столовая, в которой организовано питание по принципу шведский стол: первые и вторые блюда, салаты, напитки и сладкое к чаю. Меню сбалансировано и составлено специально для восполнения сил тружеников производства. Для представителей рабочих профессий обеды в столовой — за счёт предприятия.

Другой немаловажный момент — забота о здоровье заводчан. На предприятии обязательно организуют ежегодные мед­осмотры. Но сотрудникам научно-­производственного предприятия для этого не надо ходить по поликлиникам и сидеть в очередях. Медики сами приезжают на предприятие и проводят лабораторные исследования, УЗИ, флюорографию, маммографию и прочее. Комплексное обследование проходит в рабочее время, в специально оборудованном медпункте.

Работать честно и открыто

Трудоустройство на калужском предприятии только официальное. 100% «белая» зарплата, которую платят точно в срок и в полном объёме. А если возникает производственная необходимость задержаться после работы или выйти в выходной день, например, то оплата производится в двой­ном размере, всё согласно трудовому кодексу.

Помимо этого, на предприя­тии принято премировать трудолюбивых заводчан. Ежемесячная премия начисляется по результатам работы. Есть выплаты к юбилею, за выслугу лет — 5, 10, 15 лет на предприя­тии, выплаты к другим важным событиям в жизни калужан, к примеру, свадьбе.

О семьях сотрудников тоже не забывают, подарки детям к Новому году — это не формальность. Они готовятся заранее, с вниманием и заботой, как для своего ребёнка. Это всегда самые вкусные и свежие конфеты, оформление с душой.

Много заказов и расширение штата

Калужское научно-­производственное предприя­тие много лет на рынке, заказов достаточно и даже больше, поэтому сейчас идёт набор сотрудников.

Предприятию требуются сварщики, слесари, контрольные мастера ОТК, вакантны и другие специальности. Работы много, сообщает руководство завода, в планах запустить на постоянной основе вторую смену.

На ряд позиций предприятие готово взять сотрудников без опыта работы. Для таких случаев на заводе введена система наставничества. Опытные сотрудники берут шефство над новичками. Наставничество длится от 1 до 3 месяцев, зависит от того, сколько потребуется сотруднику, чтобы вой­ти в рабочий режим.

Калужане знают, работать на 35‑м Механическом заводе престижно: достойная оплата, социальные гарантии и забота о сотрудниках.

Г. Калуга, ул. Тульская, 128

+7 (4842) 719-802,

mz35.ru

ООО «Научно-производственное предприятие «35-й Механический завод». Реклама.