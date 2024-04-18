Стали известны итоги четвертого ежегодного соревнования по машинному обучению Data Fusion Contest 2024

Их подвели Банк ВТБ и холдинг Т1. Участники пробовали свои силы в двух задачах: «Геоаналитика» и «Модели оттока», а также публично демонстрировали свое решение в рамках специальной номинации Companion.
Этот конкурс является частью масштабного проекта Data Fusion.
В этом году за призовой фонд в 2 миллиона рублей боролось 1 558 участников из 186 городов. Участники продемонстрировали свои навыки, решая задачи — по геоаналитике и моделям оттока.
«Геоаналитика» предполагала решение задачи по прогнозированию поведения клиентов банка. На основе синтетических транзакционных данных пользователей, необходимо было рассчитать вероятность использования того или иного банкомата.
Задача «Модели оттока» была построена на прогнозировании поведения пользователей на основе синтетических данных об их транзакциях.
Лучшими в решении задачи по «Моделям оттока» стали: Дмитрий Кожемяко, Иван Черных, команда Sber AI Lab и Кирилл Кривошеев.
В «Геоаналитике» призовые места достались Никите Трифонову и Антону Карасеву.
Самые интересные публичные решения представили Иван Александров, Влад Самаров и Ростислав Илык. А Андрей Кузнецов стал лучшим в решении задачи по геоаналитике, а также победил в специальной номинации — Companion.
- Мы в четвертый раз проводим соревнование Data Fusion Contest и видим, что с каждым годом интерес к этой теме растет», — рассказал Вадим Кулик, заместитель президента – председателя правления ВТБ. - Увеличивается количество заявок, совершенствуются профессиональные навыки участников. С кем-то мы встречаемся первый раз, другие являются постоянными участниками и с каждым годом улучшают свои результаты. Такие соревнования позволяют выявлять выдающихся специалистов в области data science. Это эффективный инструмент поиска таланов на технологическом рынке.
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