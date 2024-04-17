За 2024 год обустроят еще 50 километров Большой калужской тропы

О таких планах по развитию туристического маршрута в среду, 17 апреля, сообщил губернатор Владислав Шапша.

Напомним, он сам испытал первый обустроенный участок прошлой осенью.

- В летний сезон в регионе будет 5 новых пляжей. Никола-Ленивец и Таруса вошли в федеральную туристическую схему «Большое Золотое кольцо» и станут круглогодичными курортами, - рассказал также губернатор.

Владислав Шапша обсудил развитие туристической отрасли со слушателями Высшей школы госуправления Президентской академии.

- Встретился с командой, которая проходит стажировку в Калужской области. Опытные управленцы из разных российских регионов. Рассчитываем на интересные идеи, - прокомментировал губернатор. - Турпоток в регион растет. В прошлом году регион посетили 3,4 миллиона гостей. Заинтересованы в том, чтобы в индустрии туризма для инвесторов были максимально комфортные условия, эффективные меры поддержки, как мы это уже сделали в промышленности.