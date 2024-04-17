«Клиника ЗДОРОВьЯ» проведет комплексный медосмотр вашего ребенка

Ведение новорожденных, осмотр перед садом и школой легко пройти в медицинском центре

Здоровье всей семьи

Многопрофильный медицинский центр «Клиника ЗДОРОВьЯ» 10 лет заботится о здоровье калужан.

Клиника давно стала местом, где наблюдаются всей семьей. Во взрослом и детском отделениях работает множество специалистов, которые ежедневно ведут прием калужан, консультируют и назначают необходимое лечение.

В многопрофильном центре проводятся медицинские осмотры детей, в рамках которого врачами «Клиники ЗДОРОВьЯ» разработаны две программы.

От рождения до года

— Ведение детей от рождения до года — одно из направлений работы в педиатрическом отделении нашей клиники, — говорит заведующий педиатрическим отделением «Клиники ЗДОРОВьЯ» Игорь Попов. — В комплексные услуги входят консультации всех необходимых специалистов, исследования, анализы, прививки согласно национальному календарю, словом, все, что необходимо для ребенка первого года жизни. Мы вакцинируем детей не только отечественными, но и импортными прививками, если они необходимы по показаниям. В рамках программы используем только современные, признанные препараты.

Для удобства калужан «Клиника ЗДОРОВьЯ» предлагает различные варианты оплаты программы наблюдения ребенка с рождения до года, возможна рассрочка на три-четыре месяца. После покупки программы ответственность за соблюдение графика вакцинации, проведения анализов ребенка берет на себя клиника. Родителям не придется волноваться, будет ли вакцина в наличии, когда наступит пора прививаться. Медицинский центр обо всем позаботится.

Медосмотры к детскому саду и школе

Второе востребованное направление в педиатрии — медицинский осмотр перед приемом в детский сад или перед школой. В клинике комплексный осмотр ребенка проходит всего за один день.

— Отмечу, что осмотры детей первого года жизни, детей к детскому саду и перед школой проводят разные специалисты, но все они работают в нашей «Клинике ЗДОРОВьЯ», — подчеркивает Игорь Николаевич. — Наши сотрудники — высококвалифицированные врачи, многие являются действующими специалистами областной больницы. Как правило, у нас нет очередей и достаточно легко попасть к необходимому доктору. На сегодняшний день в штате педиатрического отделения клиники работают 12 врачей.

Обследование маленького пациента в большой клинике удобно еще и тем, что если во время профилактического осмотра будет выявлена патология, то вне программы сопровождения ребенок сразу же будет записан к профильному врачу.

Медицинские осмотры детей в «Клинике ЗДОРОВьЯ» — это быстро, комплексно и доступно для наших пациентов. Подготовьтесь к новому этапу в жизни ребенка в сопровождении наших врачей.

г. Калуга, ул. Телевизионная, д. 31

тел.: +7 (4842) 55-15-15

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