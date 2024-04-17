В Калужской области 4,15 тысячи семей получили финансовую поддержку по нацпроекту «Демография»

О мерах финансовой поддержки семьям при рождении вторых, третьих и последующих детей рассказали в пресс-службе правительства региона в среду, 17 апреля.

За рождение второго малыша деньги получили 585 семей, а за третьего – 644 семьи. Подать заявление на материальную поддержку можно по ссылке.

2 729 семей получили ежемесячную выплату за рождение третьего и последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет. Подать заявление на нее можно здесь.

177 многодетных семей получили финансовую поддержку на возмещение затрат по кредитам.

Всего в Калужской области за январь- март 2024 года выплаты получили 4,15 тысячи семей.

Заместитель министра труда и социальной защиты региона Елена Алексеева уточнила, что в текущем году количество получателей регионального материнского капитала при рождении третьего и последующих детей увеличилось на 5%, по сравнению с таким же периодом в 2023 году.