В Калужской области 4,15 тысячи семей получили финансовую поддержку по нацпроекту «Демография»

О мерах финансовой поддержки семьям при рождении вторых, третьих и последующих детей рассказали в пресс-службе правительства региона в среду, 17 апреля.
За рождение второго малыша деньги получили 585 семей, а за третьего – 644 семьи. Подать заявление на материальную поддержку можно по ссылке.
2 729 семей получили ежемесячную выплату за рождение третьего и последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет. Подать заявление на нее можно здесь.
177 многодетных семей получили финансовую поддержку на возмещение затрат по кредитам.
Всего в Калужской области за январь- март 2024 года выплаты получили 4,15 тысячи семей.
Заместитель министра труда и социальной защиты региона Елена Алексеева уточнила, что в текущем году количество получателей регионального материнского капитала при рождении третьего и последующих детей увеличилось на 5%, по сравнению с таким же периодом в 2023 году.
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