В Калужской области стали чаще патрулировать леса

Во вторник, 16 апреля, министр природных ресурсов и экологии Владимир Жипа принял участие в совещании Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике. На нем обсудили готовность к пожароопасному сезону. О результатах сообщили в пресс-службе правительства Калужской области.

На совещании еще раз подчеркнули необходимость профилактики и работы с населением.

В рамках национального проекта «Экология» в регионах обновляют оборудование и противопожарную технику.

По информации минприроды Калужской области, регион готов к пожароопасному сезону, что подтвердили результаты проверки Департамента лесного хозяйства.

Количество термоточек в области уменьшилось до 60, что в 6 раз меньше, чем в 2023 году.

Однако кратность патрулирования в области увеличилась. Всего было вынесено 246 предупреждений о нарушениях противопожарных требований.