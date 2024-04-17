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В Калужской области стали чаще патрулировать леса

Софья Фирсова
Опубликовано: 17.04.2024 13:13 0 389
В Калужской области стали чаще патрулировать леса

Во вторник, 16 апреля, министр природных ресурсов и экологии Владимир Жипа принял участие в совещании Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике. На нем обсудили готовность к пожароопасному сезону. О результатах сообщили в пресс-службе правительства Калужской области. 

На совещании еще раз подчеркнули необходимость профилактики и работы с населением.  

В рамках национального проекта «Экология» в регионах обновляют оборудование и противопожарную технику.

По информации минприроды Калужской области, регион готов к пожароопасному сезону, что подтвердили результаты проверки Департамента лесного хозяйства.

Количество термоточек в области уменьшилось до 60, что в 6 раз меньше, чем в 2023 году.

Однако кратность патрулирования в области увеличилась. Всего было вынесено 246 предупреждений о нарушениях противопожарных требований.

Софья Фирсова
Опубликовано: 17.04.2024 13:13 0 389
Тэги: калужская область
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