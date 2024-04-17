Одна из старейших школ в г. Калуга стала официальной площадкой проведения открытого урока в акции «Финансовая безопасность в цифровом мире».

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Перед огромной аудиторией учеников калужских общеобразовательных учреждений школьницы освещают важнейшую тему: «Безопасность в цифровом мире». В таком формате, уже второй год подряд, на площадке старейшей школы №5 в г. Калуга проводится самый масштабный открытый урок в рамках Федеральной акции «Финансовая безопасность в цифровом мире». Партнером которой неизменно выступает АКБ «ФОРА-БАНК» (АО).

Акция с успехом проходит на протяжении нескольких лет и не теряет актуальности. Интерес к ней растет с каждым днем. Ведь основной задачей акции является помочь школьникам и их родителям научиться грамотному и ответственному отношению к своим финансам.

География городов, в которых проводятся уроки постоянно расширятся, что стало возможным благодаря слаженной работе Фора-Банка и региональных штабов Федерального проекта «Мир Возможностей».

Ученицы 9 класса Дорогова Ирина, Лошкарева Анастасия, Чичкина Полина, Писаная Мария и Семенова Елизавета выступили в роли учителей перед большой аудиторией своих сверстников из 11 калужских общеобразовательных учреждений на важнейшую тему: «Персональные данные». Они настолько погрузились в тему, что специально к мероприятию создали ролик о мошеннических действиях с использованием нейросетей.

Каждый урок интересен тем, что построен на конкретных примерах из жизни таких же школьников и их родителей и дает возможность каждому слушателю быть вовлеченным в процесс обучения. Особенно приятно было слышать, что во время урока некоторые школьники активно отвечали на вопросы учителей и продемонстрировали прекрасный уровень осведомленности по теме урока.

Такие мероприятия проводятся ежегодно. В этом году прошла целая серия таких уроков в городах Московской области, а уже в эту пятницу, 19 апреля состоится подобный урок в г.Обнинске.

«Наблюдая за активными ответами и рассуждениями присутствующих на мероприятии школьников, понимаешь, что тема урока действительно важна и актуальна. Акция «Финансовая безопасность в цифровом мире», которую поддерживает наш банк, действительно помогает детям более осознанно и рационально принимать финансовые решения, а также уверенно противостоять финансовому мошенничеству» - прокомментировал после открытого урока Управляющий филиалом АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) в г.Калуга Вячеслав Агеев.

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