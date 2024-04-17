Россияне стали больше тратить на здоровье и спорт

В первом квартале нынешнего года клиенты ВТБ потратили на спорт и медицину более 42 миллиардов рублей, что на 21% больше, чем за аналогичный период 2023 года.

Больше 34 миллиардов люди направили на покупку лекарств, оплату услуг частных врачей и медклиник. Еще 8 миллиардов клиенты потратили на приобретение спортивного оборудования, велотехники, экипировки, фитнес-абонементов и другие расходы для поддержания хорошей физической формы.

Траты на медицинские товары, услуги и лекарства в первом квартале выросли на 23%.

Спрос на спортивные товары в первом квартале 2024 года был на 3% выше, чем годом ранее, а объем трат вырос на 11%.

Растет к лету и число спортивных страховок. По данным СК «Росгосстрах», более 85% их клиентов по страхованию от нечастного случая во время занятий спортом покупают краткосрочные спортивные полисы в период с марта по сентябрь, так как участвуют в летних спортивных мероприятиях с обязательным наличием страховки. Ближе к началу осени актуальным становится страхование детей для посещения секций.

- Мы отмечаем рост внимания россиян к состоянию своего здоровья, – прокомментировал результаты опроса руководитель департамента транзакционного розничного бизнеса ВТБ Ростислав Яныкин. - Сегодня многие предпочитают проходить обследования всего организма и сдавать анализы, не дожидаясь критических сигналов. С другой стороны, растет интерес к активному образу жизни. Стимулом для этого служит появление большого числа новых спортивных объектов, организация общественных пространств, парковых зон, выделенных велодорожек. Все это приводит к увеличению трат на необходимую атрибутику, форму и экипировку.