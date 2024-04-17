В Калуге отремонтировали женскую консультацию

Работы прошли в Литейном переулке по региональной программе модернизации первичного звена здравоохранения, рассказали 17 апреля в областном минздраве.

- В ходе работ провели ремонт инженерных коммуникаций, пожарной сигнализации, входной группы и отделку помещений, а также заменили двери, - пояснили в министерстве.

Все помещения консультации выполнены в едином стиле с использованием логотипа «Служба здоровья».