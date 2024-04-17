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В Калуге выросло количество торговых точек, куда можно прийти со своим питомцем

Опубликовано: 17.04.2024 10:17 1 351
В Калуге выросло количество торговых точек, куда можно прийти со своим питомцем

Магазины и кафе в Калуге и области, следующие концепции pet-friendly, оформлены специальными стикерами с собакой на двери. Разные торговые точки по своему усмотрению устанавливают собственные ограничения для клиентов с животными – например, по росту или весу хвостатого посетителя.

Среди дружелюбных к домашним питомцам учреждений в нашем регионе – ряд магазинов с продуктами питания и одеждой, некоторые кафе и рестораны и даже развлекательные площадки.

Как сообщается, этой весной в Калуге, Обнинске, Людиново, Боково и других районных центрах региона таких стикеров стало еще больше. Так, например, об открытии pet-friendly — магазинов в Калужской области рассказал руководитель компании мобильной связи.

«Для большинства жителей нашего региона четвероногие друзья – важная часть жизни. Калужане охотно заводят кошек, собак и более экзотических представителей фауны, а также часто помогают приютам для бездомных животных и зооволонтерам. Учитывая особое отношение наших клиентов к хвостатым, мы открываем свои двери перед посетителями с питомцами. Владельцам больше не нужно будет оставлять любимого питомца в машине или на привязи у входа. Уверена, такой формат сделает посещение наших магазинов еще более комфортным», — рассказала директор МТС в Калужской области Александра Хахинова.

По данным Всероссийской переписи домашних животных, проведенной в 2023 году, численность домашних питомцев в стране за три года выросла на 11%. Домашних животных в России имеют 56% семей. В прирост популяции домашних животных наибольший вклад вносят города с населением менее 500 тыс. жителей. Здесь кошка и собака есть у 57% семей, тогда как, например, в городах-миллионниках питомцев имеют 46% домохозяйств, а в Москве - 42%.

Опубликовано: 17.04.2024 10:17 1 351
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