В Калуге выросло количество торговых точек, куда можно прийти со своим питомцем

Магазины и кафе в Калуге и области, следующие концепции pet-friendly, оформлены специальными стикерами с собакой на двери. Разные торговые точки по своему усмотрению устанавливают собственные ограничения для клиентов с животными – например, по росту или весу хвостатого посетителя.
Среди дружелюбных к домашним питомцам учреждений в нашем регионе – ряд магазинов с продуктами питания и одеждой, некоторые кафе и рестораны и даже развлекательные площадки.
Как сообщается, этой весной в Калуге, Обнинске, Людиново, Боково и других районных центрах региона таких стикеров стало еще больше. Так, например, об открытии pet-friendly — магазинов в Калужской области рассказал руководитель компании мобильной связи.
«Для большинства жителей нашего региона четвероногие друзья – важная часть жизни. Калужане охотно заводят кошек, собак и более экзотических представителей фауны, а также часто помогают приютам для бездомных животных и зооволонтерам. Учитывая особое отношение наших клиентов к хвостатым, мы открываем свои двери перед посетителями с питомцами. Владельцам больше не нужно будет оставлять любимого питомца в машине или на привязи у входа. Уверена, такой формат сделает посещение наших магазинов еще более комфортным», — рассказала директор МТС в Калужской области Александра Хахинова.
По данным Всероссийской переписи домашних животных, проведенной в 2023 году, численность домашних питомцев в стране за три года выросла на 11%. Домашних животных в России имеют 56% семей. В прирост популяции домашних животных наибольший вклад вносят города с населением менее 500 тыс. жителей. Здесь кошка и собака есть у 57% семей, тогда как, например, в городах-миллионниках питомцев имеют 46% домохозяйств, а в Москве - 42%.
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru или других изданий, чьи материалы размещены в ПДФ-архиве, как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах обязательна активная гиперссылка на эти материалы, либо на главную страницу www.kp40.ru
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: [email protected], [email protected] Отдел рекламы на сайте: [email protected]
Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.