Калужан призвали проверить родинки

О процедуре напомнили в минздраве Калужской области. Особенно актуальной она становится с приходом тепла и яркого солнца на улице.

- За первые месяцы этого года 112 человек проверили родинку с помощью чат-бота от онкодиспансера в телеграм. 5 человек направлены на дополнительные обследования с подозрением на меланому, - уточнили в министерстве.

Врачи отвечают в течение 10 дней.

Фотографии можно отправить по ссылке: @rodinka_onco_bot