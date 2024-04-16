Владислав Шапша пригласил в Калугу вице-премьера Татьяну Голикову

Губернатор Калужской области встретился с ней во вторник, 16 апреля, в Москве на выставке «Россия».

- На стенде нашего региона на выставке «Россия» встретил Татьяну Голикову букетом белых роз сорта «Калуга», - рассказал глава региона. - Пригласил Татьяну Алексеевну в Калугу посмотреть, как работает первый в стране технопарк рабочих специальностей. Поговорили о направлениях подготовки. Открываются новые.

Шапша сообщил, что в мае стартует обучение 800 педагогов со всей страны в рамках нацпроекта «Беспилотные авиационные системы».