Ветеранам боевых действий выдадут электронные удостоверения

ВТБ с июня подключается к масштабному проекту Минобороны России по выдаче ветеранам боевых действий удостоверений нового образца. Заказать и получить электронное удостоверение-карту «СВОи» можно будет во всех отделениях банка. Оно будет действовать наравне с бумажным документом, но предоставит владельцу расширенные возможности – его можно будет использовать для получения федеральных, региональных соцвыплат, денежного довольствия, платежей и переводов, получения льгот и скидок.
Соглашение о партнерстве в социально-значимом проекте подписали президент – председатель правления ВТБ Андрей Костин и Министр обороны РФ Сергей Шойгу.
Электронное удостоверение ветерана боевых действий (ВБД) будет выглядеть как обычная банковская карта, станет аналогом бумажной версии документа.
- ВТБ обслуживает более 19,3 млн розничных клиентов и уже много лет выступает партнером государства в социальных программах», – подчеркнул заместитель президента-председателя правления ВТБ Георгий Горшков. - Мы поддерживаем переход на инновационные сервисы и улучшение качества жизни клиентов. С июня мы начнем выдавать электронные удостоверения ветеранам боевых действий, которые также станут единым средством для управления финансами, доступа к цифровым сервисам и объединят все меры социальной поддержки. По нашей оценке, их смогут получить более 1 млн ветеранов боевых действий.
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