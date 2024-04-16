Калужский губернатор рассказал в Москве о подготовке кадров

Во вторник, 16 апреля, губернатор Калужской области выступил на форуме национальных приоритетов «Возможности будущего: кадры» на выставке «Россия».

- Пожалуй, самый актуальный вопрос для экономики страны, - подчеркнул глава региона. - Не случайно среди новых нацпроектов, инициированных Президентом России, - «Кадры».

Он напомнил, что в Калужской области создан образовательный кластер машиностроения. Скоро его первые выпускники придут работать на предприятия области. Завершен проект модернизации центров занятости.

В Калуге набирает обороты первый в России технопарк рабочих специальностей. В следующем месяце там пройдет финальный этап Всероссийского чемпионата по профмастерству с 2500 участниками.