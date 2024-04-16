Житель Калужской области угостил наркотиком 15-летнего подростка

Теперь 38-летнему мужчине из Ульяновского района грозит до 15 лет лишения свободы.

- В феврале 2024 года подозреваемый предложил 15-летнему племяннику употребить наркотическое средство, - рассказали во вторник в Следственном комитете. - Подросток согласился с предложением взрослого родственника и попробовал наркотик.

Сейчас ведется расследование.