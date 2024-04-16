В Калуге установят нового космонавтика на месте украденного

Офтальмонавтик появится на смотровой площадке в парке культуры и отдыха, сообщила автор маленьких скульптур Алина Фарниева. Также там установят камеру наблюдения.

Напомним, такого же космонавтика украли из парка в ночь на 12 марта.

- Кто-то очень сильный ухитрился обломать толстенные закладные, - рассказала Фарниева. - Мы со спонсором шли на определенный риск, устанавливая малыша в месте без камеры, но история предыдущих малышей и крепость арматуры внушали надежду, что люди в Калуге наконец-то стали бережно относиться к скульптуре и не смогут поднять руку на такого кроху. Но смогли, и это было шоком для меня.