В Калуге наградили лучших муниципальных и государственных служащих региона

Церемония прошла в понедельник, 15 апреля, в здании администрации области. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

Почетные награды вручила заместитель губернатор Калужской области Карина Башкатова.

В конкурсе «Лучший специалист органов местного самоуправления Калужской области» по итогам 2023 года выявили 7 победителей из 4 муниципальных районов и 2 городских округов.

В конкурсе «Кадровый потенциал органов государственной власти Калужской области» победителями признали 7 человек. Его участники с 2010 года не только делятся друг с другом опытом, но и предлагают новые решения по улучшению своей деятельности.

При вручении наград Башкатова отметила, что победа в этих конкурсах – результат непрестанного труда и постоянного самосовершенствования.

- Государственная и муниципальная служба – сложная и ответственная работа. Вы служите людям, среди которых живете, - отметила заместитель губернатора. - Я желаю вам успехов, новых побед и здоровья.