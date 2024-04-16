Горуправа Калуги начала штрафовать мусорщиков за плохую работу

За нарушение нормативно-правовых актов в сфере благоустройства, КРЭО выставлены штрафные санкции на 200 тысяч рублей.

В понедельник, 15 марта на еженедельном совещании у городского головы обсудили взаимодействие города с экологическим оператором.

Кроме этого, Дмитрий Денисов жестко высказался в адрес недобросовестных предпринимателей, вывозящих строительный мусор на контейнерные площадки.

На планерке шел разговор и о подготовке кладбищ и подъездов к ним перед нашествием калужан в Пасху и о ремонте Синих мостов.

Градоначальник так же призвал горожан присоединиться к проходящим в эти дни субботникам.

Будем выявлять и штрафовать нещадно

Мусорные проблемы в Калуги не уходят из поля зрения руководства города. Похоже, горуправе удалось найти общий язык с КРЭО (о нелегких путях налаживания слаженной работы читайте в отельном материале на этой неделе) и сейчас вывоз мусора начал приходить в нормальное русло.

Правда перед этим, штрафные санкции КРЭО были выставлены по нескольким объектам за нарушение нормативно-правовых актов в сфере благоустройства. Речь идёт, в частности, о контейнерных площадках по адресам Московская 225, Клюквина 1, переулок Тульский, 8. Штрафы потянули в совокупности на 200 тысяч рублей.

Однако, не только кнутом действуют городские власти. При активном участии города КРЭО в кредит удалось приобрести дополнительную технику. Это позволит предприятию расширить свои возможности.

Получил законодательное понимание, после решения Верховного суда РФ, и процесс вывоза древесно-стружечных отходов и листвы. С нового года эти работы будут заложены в общий тариф по выводу ТБО, но пока уборка веток и листвы проходит за счет городского бюджета.

Это стало актуальным именно сейчас, весной, когда калужане активно выходят на субботники и по привычки, собранные мешки в том числе и с прошлогодней листвой и ветками складывают на контейнерных площадках. Их решено оперативно вывозить. На это особенно обратил внимание городской голова.

Впрочем, проблемы возникают не только из-за листьев. Недобросовестные строительные фирмы продолжают втихаря сваливать свои отходы на городские мусорные площадки.

- Мы их будем выявлять и наказывать, штрафовать, - жестко заявил городской голова Калуги Дмитрий ДЕНИСОВ. - Сделаем это, в том числе и с помощью средств объективного контроля. Потратим бюджетные средства для покупки видеокамер для того, чтобы привлечь к ответственности недобросовестные коммерческие структуры.

Причем ухищрения, когда водитель коммерческой компании берет ответственность на себя, как физическое лицо и ограничивается смехотворными штрафами, мы будем пресекать. Будем до руды копать, чтобы доказать виновность именно юридического лица, который допустил захламление городской территории.

Да, утилизация отходов – это дорого. Не хотят предприниматели платить. Мы выявляли таких и в прошлом, и в нынешнем году. Были случаи, когда машина, принадлежащая строительной компании, курсирует по контейнерным площадкам города и разгружает свой строительный мусор. Это безобразие, с этим продолжим бороться.

Пасхальное нашествие

По традиции, на Пасху огромное количество калужан отправляются на кладбища, к могилам своих родственников. Такой наплыв посетителей калужских погостов происходит ежегодно. И к нему городские службы подготовились основательно. Сейчас идет активная уборка всех 24 общественных кладбищ Калуги.

- Ответственным за их содержание является «Калугаблагоустройство», - напомнила заместитель начальника управления городского хозяйства Калуги Татьяна АРЕН. - В этом году уборка начата с 1 апреля. Перед праздниками на кладбище в Литвиново дополнительно установлено пять бункеров-накопителей. Ежедневно проходит уборка территории кладбищ.

В дополнении убираем воинские захоронения, их на территории Калуги 36. Перед Днем Победы их приводим в порядок, моем, подкрашиваем, штукатурим, если нужно. Уже привели в порядок пять воинских захоронений в Шопино, Ромодановских двориках, деревнях Верхняя Вырка, Ждамирово и на станции Садовая. Все работы на воинских захоронениях закончим к 1 мая.

До кладбища ещё нужно доехать

Обсудили на совещании в понедельник и состояние подъездных дорог к кладбищам. Особое внимание Дмитрий Денисов уделил подъезду к Литвиновскому кладбищу.

– Я прошлом году своей рукой вычеркнул из плана ремонта дорогу к Литвиновскому кладбищу, - напомнил городской голова Калуги. - Пришлось пожертвовать ею из-за нехватки средств городского бюджета ради того, чтобы отремонтировать дороги в центральной части города.

Дорогу, ведущую к Литвиново изначально, в 2008 году, строили как подъезд к технопарку Грабцево. За эти годы она пришла в неприглядный вид. Дмитрий Денисов поручил до пасхальных выходных исправить аварийные участки, подсыпать, чтобы дать возможность горожанам нормально подъехать к могилам своих родственников.

Кстати, с пуском муниципального асфальтового завода, активизировались и ремонты на городских улицах.

- За прошедшую неделю ремонтировали дороги на улице Комсомольская роща, Суворова, Чичерина, Телевизионной и на Грабцевском шоссе, - пояснила Татьяна Арен. - Сейчас работаем на правобережном проезде и в планах улицы Генерала Попова, Мелиораторов, 3-й Академический проезд, Тарутинская и Зерновая.

Приступили к работам на улице Жукова. Если погода позволит, выйдем ещё на ряд улиц, подготовим их к укладке асфальта, чтобы, когда наступят подходящие погодные условия, одним рывком уложить максимальное количество асфальта.

На субботники вышло 1,5 тысячи калужан

В Калуге продолжается череда весенних субботников. Дмитрий Денисов поблагодарил калужан, принявших в них участие.

- Наша задача сейчас убрать весь мусор, чтобы потом поддерживать город в чистоте всё лето, - отметил городской голова Калуги. - Те, кто ещё не присоединился, прошу это сделать и уверен, после вы сами почувствуете удовлетворение от проделанной работе.

– К началу нынешней недели в областном центре прошло уже 120 субботников, это около 30% от запланированного, - рассказала заместитель начальника управления по работе с населением на территориях Калуги Ольга ДУБАЧЕВА. - В них приняло участие порядка 1,5 тысяч калужан. Ликвидировано 9 свалок, собрано более 300 кубометров мусора. Устроена сотня цветников, высажены десятки деревьев и кустарников. На прошедшей неделе к горожанам присоединились жители сельских территорий Калуги. Там уже прошло 20 субботников. Радует, что к уборке города активно подключились промышленные предприятия, убирающие от мусора прилегающие к ним территории.

Субботники продолжаются, руководство Калуги приглашает всех принять в них участие. Графики есть на сайте городской управы.

Про Синие мосты

- Строительная готовность объекта Синие мосты составляет 45%, - заявил руководитель УКС Калуги Михаил ШУБИН. - Металлическое пролеты смонтированы на проектное положение. Ведем подготовку к покраске элементов подмостового пространства. Со стороны улицы Глаголева ведем демонтаж дорожной одежды. В ближайшие дни подобный демонтаж начнется и со стороны улицы Тарутинская.

Работы на улице Тарутинская повлекут за собой перекрытие улицы и возврат к временной схеме движения транспорта через частный сектор. ПО словам представителя УКСа, это произойдёт на следующей неделе.

- Необходимо удостовериться в том, что дороги, задействованные во временной схеме, находятся в нормативном состоянии и только после этого будем принимать решение о перекрытии улицы Тарутинская, - отметил Дмитрий Денисов. - Нам же нужно делать подходы к мосту. Начинаем с улицы Тарутинская. По сути, строим заново автомобильную дорогу.

Мы заранее всем сообщим о сроках перекрытия и просим прощения за временные неудобства. Надеюсь, калужане нас поймут, потому что все это делается для того, чтобы в дальнейшем проезд по мостовому переходу и подъезды к нему были в идеальном состоянии. Напомню, срок окончания всех работ до конца нынешнего года, однако, подрядчики не отказываются от своих планов завершить и сдать этой важнейший для Калуги объект ко Дню города.