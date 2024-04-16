Окраины Калуги останутся без электричества

По предварительным данным, электричество отключат с 9:00 до 17:00.

Света не будет в среду, 17 апреля, сообщили в городской управе.

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