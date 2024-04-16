Юные калужане получили свои первые паспорта в Музее космонавтики

В торжественной церемонии приняли участие Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев, председатель Совета депутатов городского округа Звёздный городок, дочь космонавта Павла Поповича Оксана Попович, дочь дважды Героя Советского Союза лётчика-космонавта Алексея Леонова Оксана Леонова и внучка Героя Советского Союза, участника операции по спасению экспедиции парохода «Челюскин», генерал-майора Михаила Водопьянова Мария Водопьянова.

Получили паспорта и стали полноправными гражданами России 22 молодых калужанина. Музыкальные поздравления для ребят подготовили шоу-группа «Проект А3», студия эстрадной песни «Весёлая компания» и ансамбль эстрадного танца «ЧАО». Также их ждал просмотр кинофильма «Люди неба», посвящённого советским и российским космонавтам.

- По нашей доброй традиции, мы уже четвёртый раз вручаем паспорта юным калужанам в музее космонавтики. Недавно мы праздновали очередную годовщину первого полёта человека в космос, в эти дни в Калуге проходит юбилейный, пятый фестиваль «Циолковский». Желаю ребятам расти настоящими патриотами, гордиться тем, что родились в «Колыбели космонавтики», любить родной город и преумножать его славу. Им предстоит строить будущее нашей страны, – подчеркнул Юрий Моисеев.