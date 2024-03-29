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Интернет Tele2: в онлайне, даже когда все дома

Опубликовано: 29.03.2024 12:08 0 234
Интернет Tele2: в онлайне, даже когда все дома

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С начала года оператор улучшил голосовую связь и повысил скорость мобильного интернета в спальных районах Калуги. Теперь 4G будет «летать», даже когда все соседи возвращаются с учебы или работы и погружаются во всемирную паутину.

Специалисты оператора провели модернизацию в Ленинском округе на улице Степана Разина, а также в Октябрьском округе на территории ЖК «Новые Черемушки». Это микрорайон с развитой инфраструктурой, где активность абонентов растет с каждым днем. Сразу после проведения работ на сети потребление мобильного трафика здесь увеличилось на 25%.

– Калужане считаются очень технологичными пользователями, – отмечает директор калужского филиала Tele2 Татьяна Постнова. – По нашим данным, один абонент ежемесячно качает 17 Гб трафика. И чтобы обеспечивать наших земляков стабильной связью в любой момент времени, мы регулярно модернизируем инфраструктуру.

Кроме того, специалисты оператора улучшили качество связи в жилых домах Обнинска на улицах Энгельса и Ляшенко, рядом с которой находится Гурьяновский лесопарк. Теперь абоненты могут гулять и еще быстрее загружать музыку на стриминговых сервисах, отправлять сообщения друзьям в мессенджерах или просто наслаждаться просмотром онлайн-фильмов в высоком разрешении дома.

На данный момент услуги голосовой связи и высокоскоростного интернета Tele2 доступны порядка 98% жителям Калужской области.

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Опубликовано: 29.03.2024 12:08 0 234
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