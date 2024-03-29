В Калуге на несколько часов перекроют выезд на Южный обход

В пятницу, 29 марта, с 10:00 до 12:00 перекроют движение для всех видов транспорта на пересечении улицы Южный обход Калуги и улицы Одоевское шоссе.

Пассажирские автобусы ходить не будут.

В горуправе попросили калужан быть внимательными и выбирать пути объезда.