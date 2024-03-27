Жительница Калужской области отдала долг после ареста машины

Женщина не захотела лишиться своего «Ниссана», сообщили 27 марта в управлении Федеральной службы судебных приставов.

На арест приставам пришлось пойти после того, как нарушительница не отдала долг в 641 тысячу рублей.

Часть задолженности нашлась на счетах в банках. А 380 тысяч рублей женщина принесла уже после ареста машины.