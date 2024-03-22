За март калужская санитарная авиация уже вылетала 16 раз

Вертолет медиков летал в Людиновский и Думиничский районы, Боровск, Тарусу, Козельск и Киров, рассказали в региональном министерстве здравоохранения.

Решение о необходимости экстренной доставки пациента в больницу принимает бригада скорой помощи. Причины могут быть различные. Это как инфаркты, инсульты, острое нарушение мозгового кровообращения, так и разные травмы.

Использование вертолета возможно благодаря нацпроекту «Здравоохранение» и программе «Развитие системы оказания медико-санитарной помощи», пояснили в Минздраве.