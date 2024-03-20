Летнее путешествие запланировали 25% жителей ЦФО

Они собираются отправиться в поездку по России либо в другие страны, уложившись при этом в прошлогодний бюджет, следует из результатов опроса ВТБ и банка «Открытие».
9% собираются на курорты Краснодарского края и Крыма, 6% - за границу.
Четверть опрошенных проведут летний отпуск на даче или дома, а 14% вообще не будут отдыхать.
Треть респондентов еще не определилась с планами на лето.
Опрос показал, что 60% отдыхающих будут планировать свой отпуск без помощи услуг турагентств и посредников.
34% ответили, что их отпуск не требует бронирования. 12% участников опроса, которые будут путешествовать летом, намерены заранее бронировать билеты и места для проживания, так как это позволит сэкономить на поездке. 6% уже сделали это, еще 6% собираются оплачивать отдых за месяц-два до начала отпуска.
Половина респондентов отметила, что не планирует потратить на отдых больше, чем в 2023 году. А вот 25% считают, что превысят прошлогодний бюджет. 20% снизят расходы.
39% участников опроса рассчитывают уложится для летнего отдыха в 30 тысяч рублей на человека. Каждый пятый ориентируется на 30-50 тысяч. 16% готовы потратить от 50 до 100 тысяч.
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