Летнее путешествие запланировали 25% жителей ЦФО

Они собираются отправиться в поездку по России либо в другие страны, уложившись при этом в прошлогодний бюджет, следует из результатов опроса ВТБ и банка «Открытие».

9% собираются на курорты Краснодарского края и Крыма, 6% - за границу.

Четверть опрошенных проведут летний отпуск на даче или дома, а 14% вообще не будут отдыхать.

Треть респондентов еще не определилась с планами на лето.

Опрос показал, что 60% отдыхающих будут планировать свой отпуск без помощи услуг турагентств и посредников.

34% ответили, что их отпуск не требует бронирования. 12% участников опроса, которые будут путешествовать летом, намерены заранее бронировать билеты и места для проживания, так как это позволит сэкономить на поездке. 6% уже сделали это, еще 6% собираются оплачивать отдых за месяц-два до начала отпуска.

Половина респондентов отметила, что не планирует потратить на отдых больше, чем в 2023 году. А вот 25% считают, что превысят прошлогодний бюджет. 20% снизят расходы.

39% участников опроса рассчитывают уложится для летнего отдыха в 30 тысяч рублей на человека. Каждый пятый ориентируется на 30-50 тысяч. 16% готовы потратить от 50 до 100 тысяч.