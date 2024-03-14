Новый дом культуры строят в Мещовском районе

Работы ведутся в поселке Молодежный в рамках регионального проекта «Культурная среда» нацпроекта «Культура», сообщил 14 марта министр культуры и туризма региона Павел Суслов.

Зрительный зал сможет вместить 100 человек.

- Сегодня во время рабочего визита вместе со своими коллегами посетил стройплощадку. Обсудили этапы выполнения работ, качество строительных материалов и детали планировки внутренних помещений, - рассказал Суслов.