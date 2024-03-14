Огурцы подешевели в Калужской области

Статистику по ценам в четверг, 14 марта, опубликовало правительство региона по итогам заседания штаба, которое провел министр конкурентной политики Калужской области Николай Владимиров.

Больше всего за неделю подешевели огурцы – на 4,98%. Цены на гречку снизились на 0,85%, на сахар – на 0,51%.

В то же время соль подорожала на 1,4%, вареная колбаса – на 1,13%, капуста – на 0,89%.