Шапша призвал принципиально и жестко наказывать недобросовестных поставщиков

В понедельник, 4 марта, состоялось координационное совещание руководителей органов госвласти и территориальных федеральных округов региона. Его провели губернатор Калужской области Владислав Шапша и федеральный инспектор Игорь Князев.

В 2023 году специалисты Россельхознадзора нашли нарушения в 175 пробах из 1529 проб. Показатель несоответствия требованиям по результатам оценки проведенной на базе ФГБУ «ВНИИЗЖ» снизился на 1,5% процента по сравнению с прошлым годом.

Особое внимание уделяли образовательным, социальным и медицинским учреждениям. Проверку прошли 71 организации, что на 15% больше, чем в 2022 году. Из 239 проб нарушения нашли в 47. За год показатель снизился более, чем на 4%.

12 деклараций о соответствии продуктов были отозваны. Также управление остановило деятельность фантомного предприятия.

С помощью ФГИС «Меркурий» выявили 2446 нарушений и 4 фантомных предприятия-производителя. Приостановлена регистрация в данной информационной системе 205 уполномоченных лиц. Предпринимателям объявлены 255 предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований.

Шапша поручил своему заместителю Константину Горобцову реагировать на нарушения со стороны недобросовестных принципиально и жестко.

- Хотя жалоб стало меньше, но это не повод успокаиваться. Здоровье наших детей, наших жителей – это самое дорогое, что у нас есть, - отметил губернатор.