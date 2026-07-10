10 июля говорили о запуске трамвая в Калуге

Что происходило в Калужской области 10 июля в разные годы

Марина Рыбакова. Фото из архива.

Продолжаем рубрику «Этот день в истории».

Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату.

Сегодня – 10 июля.

1901 – «Городская хроника

Вопрос об устройстве у нас трамвая и электрического освещения пока остается открытым. Приведение к концу этого полезного дела ожидается обывателями по утверждению в должности городского головы господина Блистанова. Пожелаем калужанам исполнения их вожделений, рассчитывая на энергию господина Блистанова». (Из газеты «Калужские губернские ведомости»)

1921 - в деревне Острожное (ныне поселок) Дзержинского района Калужской области родился Борис Захарович Попков (10.07.1921 – 18.05.1987). Летчик-испытатель, Герой Советского Союза (21.08.1964). Звания Героя удостоен «за большие заслуги в деле испытания, исследования новой авиационной техники и проявленное при этом мужество».

1921 – в деревне Грива Козельского района Калужской области родился Василий Дмитриевич Пронин (1921 – 2002). Герой Советского Союза (10.04.1945), командир танкового взвода, участник ожесточенных боев в январе 1945 года в составе 1-го Украинского фронта.

1951 – «Победа «Локомотива»

В воскресенье на стадионе «Локомотив» хозяева поля принимали московскую клубную команду «Спартак». В первой половине игры ни одной из команд не удалось открыть счет…

Через несколько минут после начала второго тайма нападающие «Локомотива» забили гол в ворота гостей… Встреча закончилась победой калужан со счетом 3/0». (Из газеты «Знамя»).

1952 – первый выпуск Калужского педагогического института – 180 человек. (К.Афанасьев «Летопись провинции»)