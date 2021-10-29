В Калуге отключили отопление в 44 домах, двух детских садах и школе
Утром в пятницу, 29 октября, в Калуге перестало поступать отопление от котельной на Грабцевском шоссе, 35в. Об этом сообщили в «Единой дежурно-диспетчерской службе».
Без тепла остались 44 жилых дома, детский сад «Аленький цветочек», детский сад «Огонек» и школа № 12.
Отключение связано с ремонтными работами на трассе. Их обещают завершить к 16:00.
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