В Калуге 23 жилых дома остались без отопления 25 октября
Утром в понедельник, 25 октября, в Калуге отопление в 23 жилых дома перестало поступать с котельной на улице Пестеля, 32б. Об этом сообщили в «Единой дежурно-диспетчерской службе».
Сотрудники водоканала меняют узел ввода холодной воды на котельную.
Время окончания ремонта пока не называется.
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