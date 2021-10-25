В Калуге 23 жилых дома остались без отопления 25 октября

Утром в понедельник, 25 октября, в Калуге отопление в 23 жилых дома перестало поступать с котельной на улице Пестеля, 32б. Об этом сообщили в «Единой дежурно-диспетчерской службе».

Сотрудники водоканала меняют узел ввода холодной воды на котельную.

Время окончания ремонта пока не называется.

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