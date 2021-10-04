На трех улицах Калуги отключили воду из-за утечки 4 октября

Утром в понедельник, 4 октября, на трех улицах Калуги отключили воду. Ремонтные работы проходят в переулке Дальнем у дома №10, сообщили в «Единой дежурно-диспетчерской службе». Там из-под земли течет вода.

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