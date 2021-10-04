На трех улицах Калуги отключили воду из-за утечки 4 октября
Утром в понедельник, 4 октября, на трех улицах Калуги отключили воду. Ремонтные работы проходят в переулке Дальнем у дома №10, сообщили в «Единой дежурно-диспетчерской службе». Там из-под земли течет вода.
Без воды остались следующие дома:
- ул. Дальняя, 25, 29,
- ул. Светлая, 6, 8,
- ул. Московская, 331, 333.
Как заявили коммунальщики, организован подвоз воды.
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