В Калуге несколько улиц остались без воды из-за утечки

Вечером в четверг, 30 сентября, в Калуге несколько улиц остались без воды. Это произошло из-за утечки из-под земли у дома №338а на улице Московской, сообщает «Единая дежурно-диспетчерская служба».

По информации коммунальщиков, для проведения ремонтных работ воду отключили в микрорайоне Кубяка, на улицах Дальней и Светлой.

Кроме того, пониженное давление воды может наблюдаться в микрорайонах Малиновка и Ольговка.