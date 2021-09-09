В Калуге участки и дорогу затопило из-за прорыва трубы

В деревне Тимошево на территории Калуги из-за прорыва трубы затопило участки местных жителей и дорогу. Об этом 8 сентября сообщили в прокуратуре Калужской области.

- В населенном пункте на протяжении длительного времени происходила утечка холодной воды, что вызвало подтопление и вымывание земельных участков и размытие дороги общего пользования, - подчеркнули в прокуратуре.

Прокурором города в адрес генерального директора ГП «Калугаоблводоканал» внесено представление. Воду перекрыли. В ближайшее время планируется замена участка поврежденной сети.