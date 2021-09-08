В Калуге тротуар на улице Плеханова раскопали из-за ремонта трубопровода

В Калуге начались ремонтные работы на трубопроводе в районе перекрестка улиц Плеханова и Кирова. Завершить их обещают к концу недели, сообщили в среду, 8 сентября, в «Калугатеплосети».

- Нарушение герметичности трубопровода была обнаружена после плановой опрессовки, - пояснили коммунальщики. - Сложность выполнения этих работ обусловлена в нахождении точного места разгерметизации, демонтажем плиточного покрытия тротуара и большой вероятностью нарушения электрокабеля подсветки тротуара. На сегодняшний день точное место дефекта трубопровода определено и начались работы по его восстановлению.

После проведения земляных, сварочных и инженерных работ территорию обещают привести в первоначальный вид.