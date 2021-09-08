В Калуге обанкротился собственник котельной в Ромодановских Двориках

Власти Калуги продолжают разбираться с проблемной котельной в Ромодановских Двориках. За счет ее работы тепло должно поступать в жилые дома, калужский кооперативный техникум и школу №34. Но собственник котельной объявлен банкротом, сообщил в среду, 8 сентября, городской голова Дмитрий Денисов.

- Берем ответственность за подготовку котельной к отопительному сезону на себя, - пояснил глава администрации Калуги. - Пока она отключена за долги и от поставки электроэнергии, с этим нам тоже предстоит разобраться. Медлить нельзя, готовить ее к зиме будем своими силами, чтобы с наступлением первых холодов во всех квартирах было тепло.