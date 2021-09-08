В Калуге жилые дома, детские сады и школа остались без горячей воды

Утром в среду, 8 сентября, в Калуге остановлена работа котельной на Грабцевском шоссе, 35. Об этом сообщает «Единая дежурно-диспетчерская служба».

Отключение произошло из-за прекращения подачи холодной воды на котельную.

Без горячей воды остались 11 жилых домов, два детских сада и школа № 12.

О сроках завершения ремонтных работ пока не сообщается.