В Калуге жилые дома, детские сады и школа остались без горячей воды
Утром в среду, 8 сентября, в Калуге остановлена работа котельной на Грабцевском шоссе, 35. Об этом сообщает «Единая дежурно-диспетчерская служба».
Отключение произошло из-за прекращения подачи холодной воды на котельную.
Без горячей воды остались 11 жилых домов, два детских сада и школа № 12.
О сроках завершения ремонтных работ пока не сообщается.
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