В Калуге без воды остались дома на улице Салтыкова-Щедрина
В понедельник, 30 августа, в Калуге отключили холодную воду в жилых домах на улице Салтыкова-Щедрина. Об этом сообщает «Единая дежурно-диспетчерская служба». Отключение произведено по заявке управляющей компании, которая проводит ремонтные работы.
Отключение холодной воды в Калуге 30 августа 2021 года:
- ул. Салтыкова-Щедрина, 24, 26, 28, 24 к.1, 2, 3, 4, 5, 6.
Сроки завершения ремонтных работ пока не называются.
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