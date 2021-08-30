В Калуге без воды остались дома на улице Салтыкова-Щедрина

В понедельник, 30 августа, в Калуге отключили холодную воду в жилых домах на улице Салтыкова-Щедрина. Об этом сообщает «Единая дежурно-диспетчерская служба». Отключение произведено по заявке управляющей компании, которая проводит ремонтные работы.

Отключение холодной воды в Калуге 30 августа 2021 года:

ул. Салтыкова-Щедрина, 24, 26, 28, 24 к.1, 2, 3, 4, 5, 6.

Сроки завершения ремонтных работ пока не называются.