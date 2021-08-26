В Калужской области планируют дополнительно переселить из аварийного жилья 3000 человек
В Калужской области планируется увеличить количество расселенных аварийных домов. В среду, 25 августа, об этом сообщил губернатор Владислав ШАПША.
- Сейчас мы планомерно ведем работу, чтобы досрочно выполнить программу расселения аварийного жилья, признанного таковым на начало 2017 года, - пояснил глава региона. - Планируем справиться с этой задачей на 2 года раньше, до конца 2023 года. Теперь появилась возможность расширить программу. Вчера Президент РФ Путин предложил выделить 45 млрд. рублей на расселение жилья, признанного аварийным на 1 января 2021 года.
В нашей области это еще порядка 55 тысяч квадратных метров жилья.
- Исполнение новой инициативы президента позволит еще более 3000 калужанам переехать в новые квартиры, - подчеркнул Шапша.
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