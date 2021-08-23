На трех улицах Калуги отключили холодную воду
Утром в понедельник, 23 августа, в Калуге отключили холодную воду в жилых домах на трех улицах. Это связано с проведением ремонтных работ по заявке управляющей компании.
Отключение холодной воды в Калуге 23 августа 2021 года:
- ул. Мельничная,
- ул. Лесная,
- ул. Радищева (частично).
Сроки окончания ремонта пока не называются.
Также 23 августа в Калуге проходит ремонт на теплотрассе к котельной на улице Вишневского, 1. Горячая вода отключена во всех домах, которые к ней относятся.
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