На трех улицах Калуги отключили холодную воду

Утром в понедельник, 23 августа, в Калуге отключили холодную воду в жилых домах на трех улицах. Это связано с проведением ремонтных работ по заявке управляющей компании.

Отключение холодной воды в Калуге 23 августа 2021 года:

ул. Мельничная,

ул. Лесная,

ул. Радищева (частично).

Сроки окончания ремонта пока не называются.

Также 23 августа в Калуге проходит ремонт на теплотрассе к котельной на улице Вишневского, 1. Горячая вода отключена во всех домах, которые к ней относятся.