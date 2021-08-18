В Калуге четыре улицы остались без холодной воды из-за аварийных работ

В среду, 18 августа, в Калуге с 13:30 отключат холодную воду на четырех правобережных улицах. Это связано с проведением аварийно-ремонтных работ, сообщает «Единая дежурно-диспетчерская служба» со ссылкой на «Калугаоблводоканал».

Отключение холодной воды в Калуге 18 августа 2021 года с 13:30 до 20:00:

Ул. Энергетиков,

1-й Академический проезд,

2-й Академический проезд,

3-й Академический проезд.

- Приносим свои извинения за вынужденные неудобства, - говорится в сообщении коммунальщиков.