В Калуге четыре улицы остались без холодной воды из-за аварийных работ
В среду, 18 августа, в Калуге с 13:30 отключат холодную воду на четырех правобережных улицах. Это связано с проведением аварийно-ремонтных работ, сообщает «Единая дежурно-диспетчерская служба» со ссылкой на «Калугаоблводоканал».
Отключение холодной воды в Калуге 18 августа 2021 года с 13:30 до 20:00:
- Ул. Энергетиков,
- 1-й Академический проезд,
- 2-й Академический проезд,
- 3-й Академический проезд.
- Приносим свои извинения за вынужденные неудобства, - говорится в сообщении коммунальщиков.
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