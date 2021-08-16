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В Калужской области мусорный полигон в Сосенском закроют в марте 2022 года

Ирина Будникова
Опубликовано: 16.08.2021 15:47 0 410
В Калужской области мусорный полигон в Сосенском закроют в марте 2022 года

В понедельник, 16 августа, на еженедельном совещании правительства Калужской области представитель Центра управления регионом рассказал, что калужане жалуются не только на регулярный несвоевременный вывоз мусора коммунальными службами, но и на жителей города, которые в неположенных местах выбрасывают мусор.

Министр строительства и ЖКХ Вячеслав ЛЕЖНИН сказал, что для решения этой проблемы, кроме установки дополнительных контейнеров, планируют обновить парк мусоровозов и использовать беспилотники для контроля за своевременностью вывоза отходов и корректировки графиков вывоза мусора.

- В планах на территории области развить глубокую переработку отходов, в том числе производить компост из органических составляющих, - доложил министр. – В целях реализации национального проекта «Экология» на территории Калужской области планируем обновить контейнерный парк, парк мусоровозов. Для качественного контроля за состоянием контейнерных площадок рассматривается возможность реализации пилотного проекта использования беспилотных летательных аппаратов, обеспечивающих мониторинг своевременного вывоза ТКО и заполняемости контейнеров для последующей корректировки графиков.

После доклада министра строительства и ЖКХ губернатор Владислав ШАПША отметил, что, чтобы организовать глубокую переработку мусора, его нужно собирать раздельно. Не все калужане, по его словам, понимают, зачем установили оранжевые контейнеры в городе. Поэтому очень важно вести разъяснительную работу с населением с целью формирования экологической культуры.

Далее губернатор попросил рассказать о состоянии мусорного полигона в Сосенском. Этот вопрос тоже волнует граждан.

- В настоящее время в Калужской области имеется дефицит мощностей по захоронению и размещению отходов, - рассказал министр Вячеслав Лежнин. – В городе Сосенский его запасы подходят к концу. Нам было бы не плохо поработать до конца августа 2022 года с выполнением всех необходимых природоохранных мероприятий.

- Действительно, полигон практически исчерпал свои ресурсы, - согласился с министром Владислав Шапша. – Бесконечно его эксплуатировать нельзя. Давайте так договоримся, что с сентября, как минимум, вдвое должно сократиться количество мусора, которое будет поступать на полигон. А в марте следующего года, не позднее, полигон должен быть закрыт.

Ирина Будникова
Опубликовано: 16.08.2021 15:47 0 410
Тэги: недвижимость мусор жкх
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