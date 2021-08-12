На нескольких улицах Калуги установят светодиодное освещение

На нескольких улицах Калуги до конца 2021 года установят светодиодные светильники. В четверг, 12 августа, об этом сообщил городской голова Дмитрий ДЕНИСОВ.

- Вместо старых светильников ставим современные, с высокой светоотдачей и меньшим потреблением электричества, - рассказал глава администрации. - В этом году запланирована замена натриевых светильников на светодиодные на улицах Октябрьской, Королева, Гагарина, Кирова, Луначарского. На очереди – модернизация освещения на улицах Московской, Ленина, Кутузова, Салтыкова-Щедрина. Также будет обновлена часть улицы Московской, и улицы Гурьянова на отрезке от путепровода до конечной троллейбусной остановки. Всего на центральных улицах города установят 493 новых светильника.

Также в декабре должны доделать освещение сквера Мира.

На окраинах работы пройдут на улицах Турынинская, 5-я Линия и Льва Толстого.