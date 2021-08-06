Владислав Шапша побывал в Калуге на выставке строительных технологий

В четверг, 5 августа, губернатор Калужской области Владислав Шапша в Инновационном культурном центре осмотрел специализированную выставку современных строительных технологий и материалов. Она ежегодно собирает как крупных, уже зарекомендовавших себя производителей стройиндустрии области, так и молодых, начинающих свою деятельность предприятий.

Губернатор высоко оценил продукцию и инновационные разработки калужан. Он отметил важность их широкого внедрения и использования на строительных площадках Калужской области. Особое внимание на выставке было уделено BIM-технологиям, технологиям информационного моделирования зданий, создающим их интеллектуальные 3D-модели. С помощью таких технологий специалисты по архитектуре и строительству могут не только точнее планировать, проектировать и строить, но и эффективнее эксплуатировать здания и объекты инфраструктуры.

- Калужские строители и проектировщики активно переходят «в цифру», - отметил Шапша. - В Обнинске, Боровском и Людиновском районах соцобъекты спроектированы с применением современной BIM-технологии. Результат - новое качество застройки, продуманная инфраструктура, удобство, экономичность и безопасность при эксплуатации.